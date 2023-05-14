أول تعليق من الإسماعيلي بعد الفوز على الزمالك

أعرب حمزة الجمل المدير الفني للنادي الاسماعيلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الدراويش مساء اليوم على الزمالك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الأصفر بهدفين مقابل هدف على ستاد الإسماعيلية .

وقال الجمل في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

" جمهو رالنادي الاسماعيلي كلمة السر في الفوز على الزمالك و صبر كثيراً على تراجع نتائج الفريق منذ أكثر من عدة مواسم ، و هو بطل مباراة اليوم و أتوجه لهم بجزيل الشكر ".

وأضاف: "راضٍ عن أداء لاعبي الإسماعيلي أمام الزمالك والفوز جاء في التوقيت المناسب، خاصًة أنه أمام فريق كبير ، كما أن جميع المباريات هذا الموسم صعبة".

واختتم: "أتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي وبقية أعضاء المجلس على دعمهم ومساندتهم لجميع اللاعبين و الجهاز الفني ، و أطالبهم بمزيد من المساندة حتى يستعيد الدراويش بريقه و مكانته المعهودة".