ميدو: سأقابل وزير الشباب والرياضة لحل أزمة الزمالك

قال أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، إنه اتفق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ترتيب مقابلة، خلال الأسبوع المقبل، من أجل التوصل لحلول بشأن أزمة الزمالك.



وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "حدث اتصال بيني وبين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسيكون هناك اجتماع معه خلال الأسبوع المقبل من أجل إيجاد حلول للزمالك".



وتابع ميدو: "الزمالك مينفعش يتساب كدا.. النادي لديه مشاكل عديدة مر بها منذ السنوات الأخيرة، مثل الحجز على حسابات النادي وغيرها من المشاكل".

وواصل: "رغم تلك الظروف، فالنادي ينافس على البطولات التي يشارك فيها، ولكن طفح الكيل".

وأتم: "على المسئولين في الدولة أن يتدخلوا، الزمالك ليس فريقا صغيرا، وأعد الجماهير بأنني لن أصمت، والموسم المقبل الزمالك سيكون لديه فريق محترم".