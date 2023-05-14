خطة شاملة لتطوير الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق.. تفاصيل

تعمل وزارة النقل من خلال الهيئة القومية للأنفاق على صيانة وتطوير خطى مترو الأنفاق الأول والثانى.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وأطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطىّ مترو الأنفاق، الأول بطول 44 كم، والثاني بطول 22 كم، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كم.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بإيلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي الهام، ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي لمكونات المترو، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن مشروع تطوير الخط الأول والثاني للمترو.

تطوير أنظمة الخط الأول للمترو (حلوان المرج)

- سيتم تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية.

- تحسين زمن التقاطر التصميمى ليصبح (2 دقيقة ونصف بدلاً من 4 دقيقة ونصف) لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب المستخدمين لخطوط المترو.



- تم طرح أعمال تطوير الأنظمة على الشركات المؤهلة (سيمنز – ألستوم – كولاس).

- يتمثل الهدف من المشروع أن تتماشى الأنظمة الخاصة بالخط الأول مع القطارات الحديثة التى سيتم توريدها للخط.‏



-تقليل الزحام على أرصفة الركاب.

- رفع كفاءة التشغيل للخط الأول للمترو.

-تحسين مستوى إجراءات الأمان بالمحطات.

‏- تقليل تكلفة الصيانة مما سيكون له مردود على الاقتصاد وخفض تكلفة التشغيل.

- كما تبحث وزارة النقل مد الخط الأول للمترو حتي شبين القناطر.



تطوير أنظمة الخط الثانى للمترو



سيتم تحديث بعض الأنظمة واستبدالها بأخرى جديدة مثل أنظمة الإشارات والتحكم المركزى ‏والإتصالات وزيادة العمر الافتراضي لها 25 سنة إضافية-

كما سيتم دراسة (إضافة أبواب على الأرصفة – دراسة حالة الاعمال المدنية للخط – دراسة حالة الأنظمة التى لم يشملها العقد).

وتمثل الهدف من المشروع رفع كفاءة بعض الأنظمة مثل أنظمة التكييف والتهوية والصرف والمصاعد وهندسة السكة وزيادة العمر الافتراضي لها 25 سنة إضافية.‏

‏-التغلب على مشكلة عدم توفر قطع الغيار نظراً لتقادم الأنظمة.‏

‏- اضافة بعض الأنظمة الحديثة والتى تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.‏

‏تقليل تكلفة الصيانة مما سيكون له مردود على الاقتصاد وخفض تكلفة التشغيل.‏

-إعادة تأهيل 35 قطارا وصيانة 39 قطارا.