ميدو يعلق على فوز الأهلي أمام الترجي التونسي

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على فوز الأهلي على الترجي التونسي، بنتيجة 3-0، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " فوز الأهلي على الترجي مستحق تماما، خاصة بأنه فريق منظم ولديه مدرب على أعلى مستوى مثل السويسري مارسيل كولرن وأبارك لهم على الفوز".



وتابع: "الحديث عن غيابات الترجي لا يعني الأهلي، فالترجي فريق كبير ولديه خبراته حتى في ظل الغيابات".

وأتم: " الأهلي قدم مباراة كبيرة، ولاعبوه كانوا على مستوى الحدث، واحترموا المنافس بشكل كبير".