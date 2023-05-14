قيادي بحركة الجهاد: نشكر مصر على دورها في وقف إطلاق النار بغزة

أعرب رئيس دائرة العلاقات الوطنية بحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أمس السبت، عن شكره لمصر على دورها في التوصل لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

وقال البطش في بيان نشرته وكالة "شهاب للأنباء" الفلسطينية: "نتوجه بالتحية والشكر للقيادة المصرية على جهودهم التي بذلت من أجل إنهاء العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف أبناء شعبنا من المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال والمقاومين الأبطال".

وأضاف: "محاولات العدو الصهيوني تصدير أزماته الداخلية لشارعنا الفلسطيني، ستصطدم بمقاومة ووحدة موقف وطني عبرت عنه الغرفة المشتركة، ورسم ملامح المستقبل للعودة والتحرير".

من جانبه، وجه محمد إشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني التحية للفلسطينيين في قطاع غزة؛ على ما قدموه من تضحيات جسام، مقدما العزاء لعائلات الضحايا، مؤكدا أن "جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع في سبيل نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين".

وطالب إشتية، بحسب بيان لرئاسة وزراء فلسطين، الأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية "بالعمل على محاسبة الجناة الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم، وممارسة انتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا في جميع المدن، والبلدات، والقرى والمخيمات، في الضفة الغربية، والتوقف عن اقتحامها، وقصف منازل المواطنين فيها ومصادرة أراضيهم وتدمير ممتلكاتهم، ووقف تسليح المستوطنين الذين يمارسون جرائم الحرق والمحو والإبادة الجماعية، مؤكدا ضرورة توفير الحماية لشعبنا من اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" فضلاً عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة، بينما بدأت الفصائل الفلسطينية بالرد برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب وعدة مدن وسط البلاد.