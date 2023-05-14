عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي بحركة الجهاد: نشكر مصر على دورها في وقف إطلاق النار بغزة

أرشيفية
أرشيفية

أعرب رئيس دائرة العلاقات الوطنية بحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أمس السبت، عن شكره لمصر على دورها في التوصل لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

وقال البطش في بيان نشرته وكالة "شهاب للأنباء" الفلسطينية: "نتوجه بالتحية والشكر للقيادة المصرية على جهودهم التي بذلت من أجل إنهاء العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف أبناء شعبنا من المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال والمقاومين الأبطال".

وأضاف: "محاولات العدو الصهيوني تصدير أزماته الداخلية لشارعنا الفلسطيني، ستصطدم بمقاومة ووحدة موقف وطني عبرت عنه الغرفة المشتركة، ورسم ملامح المستقبل للعودة والتحرير".

إسرائيل تشكر مصر على جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع غزة

الجيش الإسرائيلي: هجمات من قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

من جانبه، وجه محمد إشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني التحية للفلسطينيين في قطاع غزة؛ على ما قدموه من تضحيات جسام، مقدما العزاء لعائلات الضحايا، مؤكدا أن "جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع في سبيل نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين".

وطالب إشتية، بحسب بيان لرئاسة وزراء فلسطين، الأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية "بالعمل على محاسبة الجناة الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم، وممارسة انتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا في جميع المدن، والبلدات، والقرى والمخيمات، في الضفة الغربية، والتوقف عن اقتحامها، وقصف منازل المواطنين فيها ومصادرة أراضيهم وتدمير ممتلكاتهم،  ووقف تسليح المستوطنين الذين يمارسون جرائم الحرق والمحو والإبادة الجماعية، مؤكدا ضرورة توفير الحماية لشعبنا من اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" فضلاً عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة، بينما بدأت الفصائل الفلسطينية بالرد برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب وعدة مدن وسط البلاد.

مصر الجهاد الإسلامي خالد البطش فلسطين غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

بعد الخسارة من الإسماعيلي .. ميدو يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك

موضوعات متعلقة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع غزة

الجيش الإسرائيلي: هجمات من قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

كاتب فلسطيني: مصر تدخلت بنفوذها وقوتها لوقف إطلاق النار على غزة

تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل بوساطة مصرية

ترشيحاتنا

وزير النقل: تأهيل 3 شركات تداول حاويات للطرح في البورصة

الجهاد الإسلامي: نشكر مصر وقيادتها على جهودها في وقف التصعيد بغزة

دويدار: الزمالك يلعب بطريقة سمك لبن تمر هندي

شوقي السعيد عن مباراة الوداد وصن داونز: 2 طرد بركاتك يا أهلي

بعد 22 عاما من رحيلها.. سعاد حسني حديث السوشيال ميديا|ما القصة؟

مختل عقليا يحاول إلقاء نفسه من أعلى لافتة إعلانية بدائري البساتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

ربطته بسلاسل .. عروس صينية تسحب زوجها وسط الشارع لسبب صادم

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ