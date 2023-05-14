مجدي عبد الغني: الترجي اتلسوع من الأهلي

انتقد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق، أداء الترجي التونسي في مباراته أمام الأهلي التي أقيمت في تونس وانتهت بفوز الفريق المصري بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب مجدي عبد الغني، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "الترجي اتلسوع وكان أداءه فضيحة''.

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي في رادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه .