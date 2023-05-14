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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطلاب يتوافدون على المدارس لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بـ 10 محافظات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنطلق اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحيرة حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم الأحد امتحان اللغة العربية من 9 صباحا حتى 11:30 صباحا ، ثم يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان التربية الدينية من 12 ظهرا حتى 1:30 ظهرا

كما تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لليوم الثاني على التوالي في المحافظات التي بدأتها امس السبت وهي محافظات : الفيوم ، البحر الأحمر ، الدقهلية ، دمياط ، أسوان ، الاسماعيلية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، وسوهاج.

ففي محافظة الفيوم يؤدي الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، اليوم الاحد امتحان الدراسات الاجتماعية من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويؤدي الطلاب امتحاث التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا

وفي الدقهلية ، يؤدي الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، اليوم الاحد امتحان الجبر والاحصاء من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ثم يمتحن الطلاب التربية الدينية من 11:15 صباحا حتى 12:45 ظهرا

وفي دمياط يؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 امتحان اللغة الانجليزية من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ثم يؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية من 11:30 حتى 1 ظهرا

وفي الفيوم .. يؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية

وفي سوهاج.. يؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم امتحان الجبر والاحصاء والتربية الفنية

وفي الاسماعيلية يؤدي الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، اليوم الاحد امتحان الدراسات الاجتماعية

وفي البحر الاحمر ، يؤدي الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، اليوم الاحد امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية 

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