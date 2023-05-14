لاعب الترجي السابق: الخسارة من الأهلي ليست مفاجأة

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريح وليد الهشري نجم الترجي السابق عن الخسار من الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مجدي عبد الغني: ''الخسارة من الأهلي ليست مفاجأة وكنت أتوقع نتيجة أكثر''.

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه .