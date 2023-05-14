صحف الكويت.. الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تتفق على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.. وزيلينسكي يصل ألمانيا في زيارة رسمية

مصر تستهدف ملياري دولار من الطروحات الحكومية قبل نهاية العام المالي الحالي

العراق يتفق على تمديد شراء الغاز الإيراني خمس سنوات

بايدن: محادثات سقف الدين تمضي قدمًا

أردوغان يتهم المعارضة التركية بالعمل مع بايدن لـ"الإطاحة به"

"الجهاد الإسلامي" تشكر مصر على وساطتها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

بعد الإفراج عنه.. عمران خان يدعو لتظاهرات جديدة

مساعدات عسكرية ألمانية لأوكرانيا.. تشمل 30 دبابة ليوبارد

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير المالية المصري، محمد معيط، قوله إن مصر تتعامل الأزمات العالمية المركبة وبالغة الصعوبة على مختلف الاقتصادات بما فيها مصر، بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد المصري، والمحفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وقال الوزير إن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوى والمستدام، موضحا أن برنامج "الطروحات الحكومية" في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إنه جرى التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، مشيرةً إلى أن الاتفاق ينص على وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، مبينة أن مصر تدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت "القبس" عن حركة الجهاد الإسلامي قولها إن تشكر مصر على توسطها لوقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن إسرائيل بدأت جولة التصعيد باستهداف مبان لمدنيين "وكان ردنا دفاعا عن النفس".

وذكرت "الوطن" أن العراق اتفق مع إيران على تمديد عقدين لشراء الغاز من طهران لمدة 5 سنوات، لوزير النفط الإيراني جواد أوجي، الذي قال إن الغاز الإيراني سيغذّي محطتي كهرباء بغداد والبصرة.

دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن اليوم الأحد، صوله إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية، قادماً من روما حيث التقى البابا فرنسيس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقالت "القبس إن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن ألمانيا ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو (2.97 مليار دولار) تشمل 30 دبابة "ليوبارد"، فيما قال وزير الدفاع الألماني في بيان"نريد جميعاً نهاية سريعة لهذه الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني، لكنها للأسف ليست في الأفق. ولهذا السبب ستقدم ألمانيا كل المساعدة الممكنة، طالما كان ذلك ضرورياً".

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن المحادثات تمضي قدمًا مع الكونجرس فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.

وذكرت "الراي" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم خلاله المعارضة بالعمل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الإطاحة به، وناشد الناخبين بالرد على ذلك بأصواتهم في الانتخابات التي تعد التحدي الأكبر لحكمه المستمر منذ 20 عاماً.

وقالت "الأنباء" إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان دعا إلى تظاهرات جديدة في البلاد، بعد أيام من المواجهات بين أنصاره وقوات الأمن أشعلها توقيفه.