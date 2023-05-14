انتخابات تركيا.. 60 مليون مواطن يدلون بأصواتهم لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان

يدلي اليوم الأحد، حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من ستمئة مقعد، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا وتغلق في الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي.

وبحلول ساعة متأخرة من مساء الأحد، من المتوقع أن تتضح مؤشرات حول ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات من أجل انتخابات صحية وآمنة، واصفًا الرابع عشر من مايو بـ"مهرجان للديمقراطية" داعيًا المواطنين المؤهلين للتصويت على الذهاب والإدلاء بأصواتهم.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس رجب طيب أردوغان يأتي خلف مرشح المعارضة الرئيسي كمال قليجدار أوغلو، ولكن إذا لم يحقق أي منهما الفوز بأكثر من 50% من الأصوات، فسيتم إجراء جولة إعادة في 28 مايو.

أردوغان يتهم أمريكا

اتهم أردوغان، أمس السبت المعارضة بالعمل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الإطاحة به، وناشد الناخبين بالرد على ذلك بأصواتهم في الانتخابات التي تعد التحدي الأكبر لحكمه المستمر منذ 20 عاماً.

وفي تجمع حاشد بمنطقة عمرانية في إسطنبول، أعاد أردوغان التذكير بتصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز في يناير 2020 خلال حملته الانتخابية للبيت الأبيض. في ذلك الوقت، قال بايدن إن على واشنطن تشجيع خصوم أردوغان على هزيمته انتخابياً، مشدداً على أنه لا ينبغي الإطاحة به في انقلاب.

ونددت أنقرة حينئذ بالتصريحات واعتبرتها "تدخلاً" في شؤونها، وعادت تلك التصريحات للظهور في وقت لاحق من ذلك العام عبر مقطع مصور جعل اسم بايدن الأكثر تداولاً على تويتر في تركيا.

وقال أردوغان: "أعطى بايدن الأمر بإسقاط أردوغان، وأنا أعلم ذلك، وكل شعبي يعلمه.. إذا كان الأمر كذلك، فإن الرد على بايدن سيأتي أيضاً عبر بطاقات الاقتراع غداً".

كما انتقد أردوغان تصريحات قليجدار أوغلو عن روسيا، واصفاً موسكو بأنها شريك مهم لتركيا، وقال: "روسيا من أهم حلفائنا فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية".