عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات تركيا.. 60 مليون مواطن يدلون بأصواتهم لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان

أرشيفية
أرشيفية

يدلي اليوم الأحد، حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من ستمئة مقعد، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا وتغلق في الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي.

وبحلول ساعة متأخرة من مساء الأحد، من المتوقع أن تتضح مؤشرات حول ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات من أجل انتخابات صحية وآمنة، واصفًا الرابع عشر من مايو بـ"مهرجان للديمقراطية" داعيًا المواطنين المؤهلين للتصويت على الذهاب والإدلاء بأصواتهم.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس رجب طيب أردوغان يأتي خلف مرشح المعارضة الرئيسي كمال قليجدار أوغلو، ولكن إذا لم يحقق أي منهما الفوز بأكثر من 50% من الأصوات، فسيتم إجراء جولة إعادة في 28 مايو.

هل تستمر سطوته على تركيا؟.. تعرف على أردوغان الراديكالي والمصلح والبراجماتي|تفاصيل

هل يفوز برئاسة تركيا؟.. تعرف على كمال كليتشدار أوغلو وريث أتاتورك ومؤيد بشار

أردوغان يتهم أمريكا

اتهم أردوغان، أمس السبت المعارضة بالعمل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الإطاحة به، وناشد الناخبين بالرد على ذلك بأصواتهم في الانتخابات التي تعد التحدي الأكبر لحكمه المستمر منذ 20 عاماً.

وفي تجمع حاشد بمنطقة عمرانية في إسطنبول، أعاد أردوغان التذكير بتصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز في يناير 2020 خلال حملته الانتخابية للبيت الأبيض. في ذلك الوقت، قال بايدن إن على واشنطن تشجيع خصوم أردوغان على هزيمته انتخابياً، مشدداً على أنه لا ينبغي الإطاحة به في انقلاب.

ونددت أنقرة حينئذ بالتصريحات واعتبرتها "تدخلاً" في شؤونها، وعادت تلك التصريحات للظهور في وقت لاحق من ذلك العام عبر مقطع مصور جعل اسم بايدن الأكثر تداولاً على تويتر في تركيا.

وقال أردوغان: "أعطى بايدن الأمر بإسقاط أردوغان، وأنا أعلم ذلك، وكل شعبي يعلمه.. إذا كان الأمر كذلك، فإن الرد على بايدن سيأتي أيضاً عبر بطاقات الاقتراع غداً".

كما انتقد أردوغان تصريحات قليجدار أوغلو عن روسيا، واصفاً موسكو بأنها شريك مهم لتركيا، وقال: "روسيا من أهم حلفائنا فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية".

تركيا انتخابات تركيا الانتخابات التركية رجب طيب أردوغان أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

منتخب مصر يكشف موقف لاعبي الأهلي من المشاركة أمام غينيا

موضوعات متعلقة

هل تستمر سطوته على تركيا؟.. تعرف على أردوغان الراديكالي والمصلح والبراجماتي|تفاصيل

هل يفوز برئاسة تركيا؟.. تعرف على كمال كليتشدار أوغلو وريث أتاتورك ومؤيد بشار

ترشيحاتنا

أهم الأخبار| مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم.. تفاصيل شراء الذهب من الخارج وأمريكا تشكر مصر على وقف النار بغزة

سيراميكا كليوباترا في مهمة صعبة أمام غزل المحلة بالدوري الممتاز

انتخابات تركيا.. 60 مليون مواطن يدلون بأصواتهم لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

مع اقتراب عيد الأضحى.. أسعار اللحوم البلدي في الأسواق اليوم الأحد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أطعمة غنية بالكالسيوم تعالج آلام المفاصل وتقوي العظام.. تعرف عليها

البامية تهزم السرطان.. فوائد أخرى اكتشفها

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ