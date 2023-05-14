نشرة الرياضة| لقاء مرتقب بين أشرف صبحي وميدو.. الأهلي يقترب من لقب أبطال أفريقيا

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد 14-5-2023 ، أبرزها تداعيات هزيمة الزمالك من الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري، ولقاء مرتقب بين وزير الشباب والرياضة وميدو .

ميدو يكشف حقيقة طلب أوسوريو استبعاد بعض لاعبي الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، بأن الكولومبي خوان أوسوريو، مدرب الفريق الأبيض، لم يطلب الاستغناء عن أي لاعب من الفريق.



بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

وعد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، جماهير الفريق الأبيض، برحيل اللاعبين المقصرين عن الفريق.

دويدار: الزمالك يلعب بطريقة سمك لبن تمر هندي

طالب أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، رحيل الكولومبي خوان أوسوريو، مدرب الفريق الأبيض.



رضا عبد العال: الأهلي فاز على الترجي بروح اللاعبين

قال رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن فوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة أمام الترجي التونسي ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، يعود للاعبين.



منتخب مصر يكشف موقف لاعبي الأهلي من المشاركة أمام غينيا

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر عن احتمالية عدم مشاركة لاعبي النادي الأهلي مع الفراعنة في المباراة المرتقبة أمام غينيا، مشيرا إلى أن الكاف تجاهل طلباتهم بشأن تأجيل المباراة .



مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، أهمها مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، بجانب مواجهة إسبانيول ضد برشلونة فى الدوري الإسباني.

ميدو: سأقابل وزير الشباب والرياضة لحل أزمة الزمالك

قال أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، إنه اتفق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ترتيب مقابلة، خلال الأسبوع المقبل، من أجل التوصل لحلول بشأن أزمة الزمالك.



ميدو يعلق على فوز الأهلي أمام الترجي التونسي

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على فوز الأهلي على الترجي التونسي، بنتيجة 3-0، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.



بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

وعد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، جماهير الفريق الأبيض، برحيل اللاعبين المقصرين عن الفريق.



تفاصيل إصابة حارس الإسماعيلي أمام الزمالك وحقيقة انتقاله لـ إنبي

كشف محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي تفاصيل إصابته في مباراته أمام الزمالك حقيقة توقيعه لإنبي .