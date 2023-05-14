تركيا تتعرض لزلزال عنيف في أول يوم انتخابات رئاسية لها

وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاحد، في ولاية ملاطية وسط تركيا.



وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الهزة الأرضية في بطال غازي، وكانت على عمق 7.47 كيلومترات تحت سطح الأرض.



ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

ويدلي اليوم الأحد، حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من ستمئة مقعد، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا وتغلق في الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي.

وبحلول ساعة متأخرة من مساء الأحد، من المتوقع أن تتضح مؤشرات حول ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة.