أصبح من الدرجة الخامسة.. اعصار "موكا" يهدد الآلاف في بنجلاديش وبورما

اشتد الإعصار موكا ليصبح من الدرجة الخامسة مع اقترابه من سواحل بنجلادش وبورما في خليج البنغال، وفقًا ذكر المركز الأميركي للإنذار بالأعاصير.

وقال المركز الأمريكي في تقديراته اليوم، الأحد، إن الإعصار ترافقه رياح تبلغ سرعتها 259 كيلومترًا في الساعة، موضحا أن ذلك يعادل إعصاراً من الدرجة الخامسة وهي الأعلى على سلم سافير-سيمبسون.

ويهدد الإعصار المخيمات التي تضم مئات الآلاف من الروهينجا ويسبب موجات فرار للسكان.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الهندي أنه يتوقع أن يضعف "موكا" قليلا قبل أن يصل إلى اليابسة في الساعة 06,30 بتوقيت جرينتش الأحد بين كوكس بازار في بنجلادش ومدينة سيتوي التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة في بورما