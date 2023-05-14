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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحث القطاع الخاص بنيجيريا للاستثمار في البنية التحتية

صدى البلد

  حثت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قادة الصناعة والقطاع الخاص في نيجيريا على تعزيز استثمارات البنية التحتية، مؤكدة أهميتها في تعزيز النمو والتنمية الشاملين.
وأكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال مؤتمر "الاستثمار في التنمية" في أبوجا، أن استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية هو مسار حيوي لتحقيق أهداف التنمية لحكومة نيجيريا عبر القطاعات الرئيسية لاسيما الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون. 
وأشارت إلى أهمية حشد الاستثمارات من خلال النشاط الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة عامين عبر برنامج "إستثمر" الذي تتبناه الوكالة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية لدعم مرونة البلاد في مواجهة الصدمات ودفع النمو الاقتصادي والتنمية إذ يرتبط نمو وتقدم وتطور نيجيريا على استثمارات البنية التحتية.
وأكدت على أهمية الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتحسن البنية التحتية وتدفع التقدم في القطاعات الرئيسية للاقتصاد النيجيري.

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