نقل عشرات الفلسطينيين إلى المستشفيات بعد مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب شاب فلسطيني بجروح، والعشرات بحالات اختناق اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة، بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطيني وصل مستشفيات نابلس، و أصيب نحو عشرين بحالات اختناق، كما اعتقلت تلك القوات فلسطينيين خلال عملية الاقتحام.

وكان قد أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الأحد، عن شكره العميق لمصر وقيادتها السياسية بسبب دورها في التوسط لهدنة وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال النخالة خلال كلمة له: "أشكر كل من وقفوا بجانبنا وعلى رأسهم مصر وإيران"، مضيفًا: "نعلن انتهاء جولة بالصراع مع المشروع الصهيوني فقدنا فيها أعز أبنائنا".