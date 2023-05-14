مانشستر سيتي يستهدف ملامسة اللقب أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن آرسنال الوصيف، ويملك السيتي مباراة مؤجلة ضد برايتون، كما أنه يتفوق بفارق كبير من الأهداف، قبل ثلاث مراحل من انتهاء الموسم.

ويتطلع فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، للاقتراب أكثر فأكثر من لقب البريميرليج الثالث تواليا، والخامس في آخر 6 مواسم.

وكان إيفرتون قد خرج من دائرة الهبوط، بفوز لافت وكاسح 5-1 خارج ملعبه على برايتون، الساعي لتحقيق مركز مؤهل للبطولات الأوروبية.

ويتطلع إيفرتون المركز ال17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 32 نقطة.