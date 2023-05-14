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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 49 محضرا تموينيا لمحطات وقود بدمياط

محطة وقود
محطة وقود

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة موسعة استهدفت مركزى الزرقا وفارسكور.

حيث أسفرت عن تحرير ٤٩ محضر للمخالفين ، وذلك لرصد مخالفات للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وضرب وهم وتجميع بطاقات المواطنين وعدم الإنتاج الفعلى.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه عدد من محطات الوقود ومستودعات الغاز ، لعدم تشغيل وتعطيل جهاز القياس الآلى واخفاء حجم الأرصدة الفعلية من المنتجات البترولية المتواجده بها ، حيث تم التحفظ على ٢٠٠٠ لتر بنزين ٨ فى عهدة باطنيه غير مرخصة.

وعلى جانب آخر، فقد تم التحفظ على ٢١٤ كجم من عبوات السكر بأحد فروع التعبئة وذلك لوجود بقص وزن يقدر ب٣٠جم فى المتوسط لكل كيلو ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة .

وتأتي الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.

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دمياط اتخاذ الإجراءات اللازمة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط التموين والتجارة الداخلية المتابعة المستمرة تموينى خبز غير مطابق للمواصفات

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