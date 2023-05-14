تحرير 49 محضرا تموينيا لمحطات وقود بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة موسعة استهدفت مركزى الزرقا وفارسكور.

حيث أسفرت عن تحرير ٤٩ محضر للمخالفين ، وذلك لرصد مخالفات للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وضرب وهم وتجميع بطاقات المواطنين وعدم الإنتاج الفعلى.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه عدد من محطات الوقود ومستودعات الغاز ، لعدم تشغيل وتعطيل جهاز القياس الآلى واخفاء حجم الأرصدة الفعلية من المنتجات البترولية المتواجده بها ، حيث تم التحفظ على ٢٠٠٠ لتر بنزين ٨ فى عهدة باطنيه غير مرخصة.

وعلى جانب آخر، فقد تم التحفظ على ٢١٤ كجم من عبوات السكر بأحد فروع التعبئة وذلك لوجود بقص وزن يقدر ب٣٠جم فى المتوسط لكل كيلو ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة .

وتأتي الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.