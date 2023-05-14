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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موكا حجازي ببدلة السجن بعد حبسها عاما

موكا حجازي
موكا حجازي

قررت الدائرة 5 جنح النقض عدم قبول  طعن موكا حجازى فتاة التيك توك  على  حكم حبسها لمدة عام.

ووفقا للقانون ترتدي موكا حجازي حاليا، الزي الأزرق داخل السجن ،وهو الزي الذي يرتديه الصادر ضده حكم نهائي فوفقا للقانون يرتدي المسجون ملابس زرقاء سواء الملابس التي يسلمها له السجن أو التي يحضرها بنفسه أو اقربائه أو أصدقائه من الخارج، وفي كل الأحوال لا تتضمن أي ألوان أخرى .

 

كانت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، قد أيدت حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازى لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، والإعلان عن نفسها بالإغراء، وكشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال وبدون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها فى نشر وتصوير الفيديوهات.

وواجهت "موكا" اتهامات بخدش الحياء العام والتحريض على الرذيلة وممارستها، وصدر قرار بإيداعها دار رعاية وعرضها على الطب الشرعى، والتحفظ على فيديوهاتها وعرضها على لجنة لفحصها، وكانت النيابة العامة طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، وأخيرا أيدت محكمة أحداث الطفل حبس نانسى أيمن المعروفة بـ"موكا حجازى" سنة على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

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