حرم عائلة من دخول منزلها 7 سنوات.. السلطات الليبية تعلن القبض على مجرم خطير

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الأحد، القبض على أحد المجرمين الخطرين، بعد ترويعه لأفراد عائلة لمدة 7 سنوات.

وأوضحت الداخلية في بيان عبر "فيسبوك"، أن المجرم طرد العائلة من منزلها بضواحي طرابلس، بعد ما حرقه قبل 7 سنوات.

وأضافت أن الشرطة نجحت مؤخراً في إعادتهم إلى منزلهم، وتمكينهم منه.

وأشارت إلى أن المتهم عاد مجدداً لتهديد العائلة، وتوعدهم بالإيذاء والقتل في حال لم يغادروا المنزل، ليقوموا بإبلاغ الشرطة التي بدأت التحري وجمع المعلومات حول المتهم ومكان تواجده حتى تمكنت إحدى دوريات الشرطة من القبض على المتهم المطلوب.

وأكدت الداخلية الليبية أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله، واحالته لجهات الاختصاص.