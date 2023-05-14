قواعد هامة لزيارة المرأة بعد الولادة.. خبيرة إتيكيت توضحها

أكدت نادين جاد، خبيرة الإتيكيت، أنه عند زيارة المرأة بعد الولادة داخل المنزل، لا بد من إعطاء الأولوية لوجود الأقارب من الدرجة الأولى، وإذا رغب الأصدقاء في الزيارة، يجب الالتزام بالموعد المحدد، وعدم الإطالة في الزيارة.

وقالت نادين جاد، خلال لقاء ببرنامج “صباح البلد” الذي يرأس تحريه الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فرح سعيد، إن صاحب المنزل هو من يحدد مكان الجلوس

لا يكشف باقي المنزل

وأضافت خبيرة الإتيكيت، أنه لا بد من الجلوس في مكان لا يكشف باقي المنزل، وعدم الإطالة في الزيارة.



