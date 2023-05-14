بعد اتفاق التهدئة.. إسرائيل تعلن عودة الحياة الطبيعية في غلاف غزة

قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت عودة الحياة لطبيعتها في منطقة غلاف غزة، وذلك عقب اتفاق تهدئة مع قطاع غزة برعاية مصرية.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح جميع حواجز الطرق في المنطقة المحيطة بقطاع غزة ابتداءً من الساعة السادسة صباحا.

كما أعلن منسق عمليات حكومة الاحتلال في مناطق غلاف غزة، صباح اليوم الأحد، عن الافتتاح الجزئي والتدريجي لمعبري بيت حانون وكرم أبو سالم، بالإضافة إلى ذلك، سيتم فتح الفضاء البحري هذا الصباح.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إنه سيتم فتح المعابر بالكامل رهنا بتقييم الوضع.

في غضون ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه لن يكون هناك فصول دراسية في مستوطنات الغلاف اليوم، كما شددت على ضرورة تقليص التجمعات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، وحتى مساء اليوم، عن ارتقاء 33 شهيدا بينهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة نحو 150 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال بصورة مباشرة جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي للمنازل والمنشآت، إضافة إلى إصابة الآلاف بحالات الهلع، خاصة الأطفال.

كما أدى العدوان إلى تدمير 51 وحدة سكنية بصورة كلية، وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية، منها نحو 50 وحدة باتت غير صالحة للسكن، عدا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والمنشآت الزراعية، إلى جانب الأضرار الاقتصادية جراء الحصار المطبق وإغلاق المعابر.

ولم تسلم المقابر في قطاع غزة من عدوان الاحتلال، حيث طال قصف الطيران الحربي الإسرائيلي "مقبرة الشهداء" وسط بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى تحطيم القبور وشواهدها، في انتهاك صارخ لحرمة الموتى.