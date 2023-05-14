عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تثمن نجاح الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب

ثمنت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، نجاح الوساطة المصرية فى موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق يتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل.

وأكدت "الجزار"، فى بيان لها أصدرته اليوم، الأحد، الأهمية الكبيرة لدعوة مصر للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار وتكثيف مصر لاتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار، مطالبة المجتمع الدولى بدعم ومساندة المبادرة المصرية لتطبيقها على أرض الواقع.

كما طالبت النائبة سميرة الجزار، المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته، وفى مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بدعم رؤية مصر لإنهاء الصراع التاريخى الذى استمر لعقود طويلة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، والتى تتمثل فى ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن رؤية مصر تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.

ووجهت التحية والتقدير للشعب الفلسطينى الشقيق على صموده ضد الأعمال الإرهابية والوحشية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، داعية المجتمع الدولى إلى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى.

النائبة سميرة الجزار الوساطة المصرية وقف إطلاق النار المجتمع الدولي الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

أزمة في الأهلي بسبب برونو سافيو.. تفاصيل

450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

الحلم تحول إلى كابوس|أسرة أمريكية تتبنى طفلة وتكتشف مفاجأة صادمة بعد 13 عاما

6 سنوات بلا رحمة.. الأم استخدمت المياه الساخنة والآلات الحادة على جسد ابنتها

ترشيحاتنا

شوبير يفتح النار على أوسوريو مدرب الزمالك

موعد مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توجيهات هامة للرئيس السيسي لخدمة أصحاب المعاشات.. تعرف عليها

11 انتصارا.. تفاصيل تفوق الأهلي على الترجي في دوري أبطال إفريقيا

مصر تداوي جراح العروبة.. ساندت الأشقاء في السودان وأوقفت العدوان بفلسطين

صرف معاش تكافل وكرامة غدا | استعدادات وتجهيزات مكثفة لتوفير المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنقذ الملايين من السرطان ..قصة حصول مصرية باليابان على أفضل رسالة دكتوراه

جدل تحكيمي وأخطاء بالجملة.. الزمالك في ورطة بعد الخسارة من الإسماعيلي

أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا أصبح مثل الإنفلونزا وسهل التعامل معه

ماذا يفعل كوب من الكركدية قبل العلاقة الزوجية؟

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ