نائبة تثمن نجاح الوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل

ثمنت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، نجاح الوساطة المصرية فى موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق يتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل.

وأكدت "الجزار"، فى بيان لها أصدرته اليوم، الأحد، الأهمية الكبيرة لدعوة مصر للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار وتكثيف مصر لاتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار، مطالبة المجتمع الدولى بدعم ومساندة المبادرة المصرية لتطبيقها على أرض الواقع.

كما طالبت النائبة سميرة الجزار، المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته، وفى مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بدعم رؤية مصر لإنهاء الصراع التاريخى الذى استمر لعقود طويلة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، والتى تتمثل فى ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن رؤية مصر تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.

ووجهت التحية والتقدير للشعب الفلسطينى الشقيق على صموده ضد الأعمال الإرهابية والوحشية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، داعية المجتمع الدولى إلى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى.