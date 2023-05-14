الحوار الوطني يضع التصور النهائي لـ هيكل سير الجلسات النقاشية.. فيديو

أشاد الكاتب الصحفي جمال حسين، بوضع التصور النهائي لـ هيكل سير الجلسات النقاشية بالحوار الوطني؛ تمهيدًا لانطلاق أولى الجلسات الفعلية للحوار اليوم الأحد؛ بمشاركة جميع الجهات والفئات.

وقال حسين، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مُقدّمة برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحوار سينطلق اليوم بعد مرور عام وشهر من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد الحوار الوطني بمشاركة جميع فئات المجتمع.

ولفت الكاتب الصحفي جمال حسين، إلى أن جلسة اليوم ستناقش المحور السياسي؛ بمشاركة رؤساء أحزاب سياسية، وجميع المعنيين؛ لمناقشة نظام انتخاب مجلس النواب، مؤكدًا أننا في انتظار الكثير من جلسات الحوار الوطني؛ لحل المشكلات المُلحة.

دفعة قوية للاقتصاد

وأكد حسين، أنه يُنتظر، من الحوار، دفعة قوية للاقتصاد، وحل المشكلات التي تؤرق المواطنين؛ مؤكدًا أن المصريين يعولون على نتائج جلسات الحوار الوطني.



