شوبير يفتح النار على أوسوريو مدرب الزمالك

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، وذلك بعد إدارة لقاء الإسماعيلي بطريقة سيئة بعد الخسارة 2/1.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "أوسوريو تسبب في لخطبة الفريق بشكل غريب، وذلك بعد مشاركة شيكابالا تحت رأس الحربة رغم أنه لم يتواجد في هذا المركز منذ 6 سنوات، كما منح إبراهيما نداي بعض الوقت للتواجد في مركز رأس الحربة".

وأضاف: "زيزو شارك أيضاً في مركز رأس الحربة في بعض الوقت، كما شارك شبانة والونش وحاتم سكر في الخط الخلفي، وأتعجب من المهام الكثيرة التي يمنحها إلى حاتم سكر رغم عدم امتلاكه الخبرات".

وتابع: "مشاركة حسام عبد المجيد في خط الوسط أمر غريب من المدير الفني، وكان يجب تدخل الطاقم المعاون لمساعدة أوسوريو في طريقة إدارة اللقاء بشكل جيد".