بسبب تيك توك| وفاة تلميذ لبناني .. ومفاجأة من الطب الشرعي

توفي تلميذ لبناني يدعى محمد اسطنبولي يبلغ من العمر 7 سنوات، وذلك بعد أن توقف قلبه إثر مشاهدته مجموعة من الشبان يركضون ويلبسون ثياباً مخيفة ويحملون سيوفاً في أيديهم، خلال تصوير فيديو الهدف منه نشره على تطبيق «تيك توك».

ووقعت الكارثة أثناء ما كان التلميذ يلعب في منطقة قريبة من منزله شاهد شابين وشابتين، يرتدون أقنعة مرعبة وملابس سوداء، يحملون السيوف، وبدأوا بتمثيل مشهد مرعب.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن والد التلميذ حيدر اسطنبولي تقدّم بشكوى مباشرة بحق المتسببين بوفاة ابنه، لأنه توفي نتيجة توقف عضلة القلب بشكل مباشر.

وفاجأ الطبيب الشرعى ذويه في تقريره قائلاً: «لا وجود لأي كدمات أو ضربات أو أي علامة في جسده، هناك فقط خدش صغير على أنفه طفيف وسطحي، ما جرى هو حادث عرضي، وبما أن لديه على الأرجح مشكلة في القلب وإن لم تكن مشخّصة، فقد أدّت إلى توقف القلب».