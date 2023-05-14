شاهد| الأتراك من ولايات مختلفة يصوتون في الانتخابات العامة

وثق مقطع فيديو، توافد الناخبين الأتراك على مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ونشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية “تي أر تي”، مقطع فيديو يرصد الناخبين في ولايات تركية مختلفة يدلون بأصواتهم في مراكز الاقتراع مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقد تم فتح صناديق الاقتراع في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي وستغلق في الساعة 5 مساءً، وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر الإبلاغ عن أي نتائج حتى الساعة 9 مساءً.

ويحق لـ 60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً، من ضمنهم 4 ملايين و904 آلاف و 672 ناخباً سيصوتون لأول مرة، الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان.

ولضمان فوز تام في الانتخابات الرئاسية، يحتاج الفائز إلى الحصول على أكثر من 50٪ من الأصوات، وإلا فسيتم إجراء جولة الإعادة في غضون أسبوعين وتحديدًا يوم 28 مايو الجاري.