مساهمو بنك الخليج الكويتي يوافقون على زيادة رأس المال إلى 45 %

أعلن بنك الخليج الكويتي، اليوم الأحد، أن مساهميه وافقوا في اجتماع الجمعية العمومية على زيادة رأس المال المصرح به إلى 486.1 مليون دينار (1.586 مليار دولار).

وذلك بعد أن كان 336.1 مليون دينار، ما يعادل 150 مليون دينار تشكل 44.6%.

وقال البنك في بيان رسمي: " إن رأس المال سيكون بعد الزيادة موزعا على 4.861 مليار سهم نقديا بالقيمة الإسمية لكل سهم بواقع 100 فلس، ويحق لمجلس الإدارة أن يقرر زيادة رأس المال في حدود هذا المبلغ".

وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتحديد علاوة الإصدار وقيمتها لإضافتها للقيمة الاسمية للسهم، على أن يكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية.

وبعدها يجوز للمجلس تخصيص الفائض من هذه الزيادة لمساهمين حاليين أو جدد.