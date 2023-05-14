الوطنية لزراعة الأراضي الصحراوية: استصلاح 460 ألف فدان حتى نهاية عام 2022

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية: إن استصلاح الأراضي الصحراوية والزراعة والتصنيع الزراعي كانت هي المحك الرئيسي لمهام الشركة، متابعًا أن إجمالي المساحة المستصلحة 460 ألف فدان حتى نهاية عام 2022.



وأضاف “توفيق” خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح، أن إجمالي المساحة المستصلحة في شرق العوينات 190 ألف فدان على مرحلتين.



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أضخم مصنع لإنتاج البطاطس النصف مقلية في الشرق الأوسط بمنطقة شرق العوينات بطاقة ٢٠ طن في الساعة

والمصنع ملحق بيه مجمع ثلاجات حفظ التقاوي و درنات البطاطس بطاقة ٦٤ ألف طن لخدمة مزارع البطاطس في شرق العوينات.

