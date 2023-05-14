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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات عائلية جديدة كسرت حاجز المليون جنيه.. صور

سيارات عائلية جديدة
سيارات عائلية جديدة

يبحث المصريون دائما عن سيارات عائلية مميزة وجديدة موديل 2022 ، وذلك لان السيارات العائلية فئه الـ SUV تمتاز بمساحتها الرحبة، وارتفاعها عن الأرض، بالإضافة الي أن السوق المصري يتوافر فيه مختلف أنواع الطرازات الجديدة العائلية، وذلك لإتاحة جميع أنواع السيارات أمام المواطنين لاختيار السيارة الأنسب لهم منها .

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يعرض موقع صدى البلد 5 سيارات عائلية موديل 2022 أسعارها تخطت المليون جنيه منها فولكس فاجن تيجوان، وهيونداي توسان، وسكودا كودياك:

1- تويوتا فورتشنر

يصل سعة خزان وقود سيارة تويوتا فورتشنر الي 80 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 245 نيوتن/متر، وتملك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتخرج قوة 163 حصان بفضل محركها الذى يصل سعته الي 2700 سي سي.

تويوتا فورتشنر موديل 2022

تباع سيارة  تويوتا فورتشنر موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بسعر 890 ألف جنيه للفئة الأولي، و مليون و 40 ألف جنيه للفئة الثانية .

2- هوندا CRV

تصل سرعة سيارة هوندا CRV القصوى الي 201 كم/ساعة، وتنتج قوة 188 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT مكون من 6 سرعات، وتخرج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وبها محرك يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، وتتسارع سيارة CVT من 0-100 كم/ساعة في 10.1 ثانية، وتستهلك 7.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 57 لتر.

هوندا CRV موديل 2022 

سعر سيارة هوندا CRV موديل 2022 في سوق السيارات المصري يصل الي مليون و 110 ألف جنيه .

3- سكودا كودياك

تنتج سيارة سكودا كودياك قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 205 كم/ساعة، وسعة خزان وقودها الي 60 لتر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم أقصي للدوران 320 نيوتن/متر، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتحتاج سكودا كودياك الي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.4 ثانية .

 سكودا كودياك موديل 2022

يبلغ سعر سيارة سكودا كودياك موديل 2022 في سوق السيارات المصري الآن مليون و 250 ألف جنيه .

4- هيونداي توسان

تستهلك سيارة هيونداي توسان 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وبها خزان وقود سعه 54 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 265 نيوتن/مرت، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة، وتنتج قوة 180 حصان .

هيونداي توسان موديل 2022 

تبدأ أسعار سيارة هيونداي توسان موديل 2022 في سوق السيارات المصري من مليون و 40 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 365 ألف جنيه .

5- فولكس فاجن تيجون  

سيارة فولكس فاجن تيجون  تمتلك محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتستهلك 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 58 لتر، وتنتج قوة 150 حصان، وتل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة .

 فولكس فاجن تيجون  موديل 2022

تتوافر سيارة  فولكس فاجن تيجون  موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بأسعار تبدأ من مليون و 490 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 650 ألف جنيه .

تويوتا فورتشنر هوندا CRV سكودا كودياك هيونداي توسان فولكس فاجن تيجون

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