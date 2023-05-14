اعرف إزاي تحمي نفسك من النصابين على الإنترنت

تستهدف عمليات الاحتيال الناس من كل الخلفيات والأعمار ومستويات الدخل، وكل شخص معرّض لعمليات الاحتيال، لذا يحتاج الجميع إلى معلومات عن كيفية التعرُّف عليها وتفاديها.

المحتالون أذكياء، وإذا لم تعرفوا ما الذي يجب أن تنتبهوا له، يمكن لأي شخص أن يقع ضحية عملية احتيال.

تنجح عمليات الاحتيال لأنها تبدو مثل الشيء الحقيقي وتأتي على غفلة في وقت لا تتوقعونها، ويمكنها أن تشمل عرضاً مغرياً جداً ليكون صحيحاً، أو اتصالاً هاتفياً للمساعدة في تصليح الكمبيوتر الخاص بك، أو تهديداً لدفع مالِ لست مديناً به، أو تحذيراً من مصرفك أو مزوّدك بخدمة الاتصالات حول مشكلة في حسابك، أو حتى دعوة لتكون "صديق" شخص ما على الإنترنت.

يستغل المحتالون التكنولوجيا الحديثة والمنتجات أو الخدمات الجديدة والمناسبات الكبرى لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية، حتى أن المحتالين ينتحلون صفة موظفين حكوميين ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال والترحيل عن البلاد لإخافتكم وحملكم على دفع المال.

قد يحصل هؤلاء المحتالون على بعض معلوماتك الشخصية من مواقع التواصل الاجتماعي ليجعلوا مطالبهم تبدو مشروعة أكثر.

كيف تحمي نفسك؟؟

كن متيقّظاً لعمليات الاحتيال

عندما تتعامل مع اتصالات متطفلة من قِبل أشخاض أو مصالح تجارية، سواء كانت عبر الهاتف، أو البريد، أو الرسالة الإلكترونية، شخصياً أو على موقع لشبكات التواصل الاجتماعي، خذ في الاعتبار دائماً احتمال أن يكون الاتصال عملية احتيال.

اعرف مع من تتعامل

إذا التقيت شخصا ما عبر الإنترنت فقط أو إذا لم تكن متأكداً من شرعية مصلحة تجارية، خذ وقتاً لتقوم ببعض الأبحاث الإضافية.

قم ببحث عن الصور في محرك Google للصور أو إبحث عبر الإنترنت عن أشخاص آخرين من المحتمل أن يكونوا قد تعاملوا معهم.

ولا تفتح نصوصاً أو نوافذ تظهر أمامك أو رسائل إلكتروينة مشبوهة، وقم بإلغائها. إذا لم تكن مألوفة، تأكد من هوية المتصل عبر مصدر مستقل مثل دليل الهاتف أو بحث على الإنترنت.

لا تستعمل تفاصيل الاتصال المتوافرة في الرسالة المرسلة إليك.

احتفظ بتفاصيلك الشخصية بشكل آمن

ضع قفلاً على صندوق بريدك ومزّق فواتيرك وغيرها من الوثائق المهمة قبل أن ترميها.

احتفظ بكلمات السر والأرقام السرية الخاصة بك في مكان آمن.

كن حذراً جداً لناحية كمية المعلومات الشخصية التي تشارك بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حافظ على أجهزة هاتفك والكمبيوتر الخاص بك بشكل آمن

استخدم دائماً الحماية بكلمة سر، لا تشارك الآخرين الدخول (حتى من بُعد)، قم بتحديث برنامج الكمبيوتر الأمني واحتفظ بنسخة احتياطية للمحتوى.

احمِ شبكتك الخاصة بالـ WiFi بوضع كلمة سر عليها وتفادى استخدام أجهزة كمبيوتر عامة أو النقاط الساخنة في الـ WiFi للقيام بعمليات مصرفية أو تقديم معلومات شخصية على الإنترنت.

اختَرْ بعناية كلمات السر الخاصة بك

اختَرْ كلمات سر تكون صعبة على الآخرين ليحزروها وقم بتحديثها بانتظام.

لا تستخدم كلمة السر ذاتها لكل حساب/نبذة، ولا تشارك كلمات السر الخاصة بك مع أحد.

راجع ترتيباتك المتعلقة بالخصوصية والأمن على مواقع التواصل الاجتماعي

إذا كنت تستخدم مواقع شبكات للتواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك”، كن حذراً مع من تتواصل وتعلّم كيف تستعمل ترتيباتك المتعلقة بالخصوصية والأمن لضمان بقائك بأمان.

احذر من أي طلبات تتعلق بتفاصيلك أو مالك

لا ترسل مالاً أبداً أو تعطي تفاصيل بطاقة الائتمان أو تفاصيل الحساب على الإنترنت أو نسخاً من وثائق شخصية إلى أيّ شخص لا تعرفه أو لا تثق به.

كن حذراً عندما تتسوّق على الإنترنت

احذر العروض التي تبدو مغرية جداً لتكون صحيحة، واستخدم دائماً خدمة تسوّق على الإنترنت تعرفها وتثق بها.