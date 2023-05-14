الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية لحالة الطقس، حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، الأحد، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

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وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وهو ارتفاع بمعدل درجتين مقارنة بالأمس.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الارتفاع تتأثر به أيضًا أغلب محافظات الجمهورية؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة مش شبه الجزيرة العربية، والتي تعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، وبالتالي زيادة الإحساس بالأجواء الحارة.

