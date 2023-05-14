علي الدين هلال: طريق الحوار الوطني ليس ممهدا بالورود والإرادة السياسية تحميه

رحب الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، بكافة الحضور المشاركين في اولى الجلسات النقاشية بالحوار الوطني قائلا:" ارحب بالجميع في هذه القاعة وكلمتي ليست كمقرر عن المحور السياسي ولكن كباحث تابع وراقب تطور النظام السياسي في مصر على مدى ما يزيد على نصف قرن".

وتابع هلال ان الحوار الوطني تعددت محاوره ولجانه وقضاياه ولكن هدفه واحد وهو الانتقال الى بناء دولة ديموقراطية حديثة، مضيفا:" لم اذكر دولة مدينة لأنه لا يمكن تكون ذلك بدون ان تكون ديموقراطية حديثة" الجمهورية الجديدة".

واردف ان طريق الحوار ليس ممهدا بالورود، ييوجد يوجد معوقات ومشاكل ولكن الإرادة السياسية تحمية وأيضا نوايا الجميع المخلصة من الجميع تجاهه.

واكمل ان المحاور جميعها هامة ولكن البعض يرى ان المحور السياسي اكثر أهمية لتعلقه بنظام الحكم لكيفية صنع القرارات، فالسياسة الاقتصادية او الاجتماعية وغيرها مبنية على قرارات سياسية.

وانطلقت منذ قليل فعاليات جلسات الحوار الوطني بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي، وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي.

حيث تم تخصيص أربع جلسات لهذا اليوم، تخصص منهم جلستان لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وتعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.