بعد وقف إطلاق النار.. إسرائيل تعلن رفع القيود في جميع أنحاء البلاد

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه في نهاية تقييم الوضع من قبل قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تم رفع القيود في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد وقف إطلاق النار مع غزة ، الذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية في الساعة 10:00 مساءً.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، إن إسرائيل قررت عودة الحياة لطبيعتها في منطقة غلاف غزة، وذلك عقب اتفاق تهدئة مع قطاع غزة برعاية مصرية.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح جميع حواجز الطرق في المنطقة المحيطة بقطاع غزة ابتداءً من الساعة السادسة صباحا.

كما أعلن منسق عمليات حكومة الاحتلال في مناطق غلاف غزة، صباح اليوم الأحد، عن الافتتاح الجزئي والتدريجي لمعبري بيت حانون وكرم أبو سالم، بالإضافة إلى ذلك، سيتم فتح الفضاء البحري هذا الصباح.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إنه سيتم فتح المعابر بالكامل رهنا بتقييم الوضع.

وتوصلت حركة الجهاد الإسلامي في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، توسطت فيه مصر.

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار، بعد 5 أيام من العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد 33 شخصا (بينهم 6 أطفال و3 سيدات)، وأكثر من 150 جريحا، وفي المقابل واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل، حيث تسببت في دمار بعض المنازل، وأدت إلى مقتل إسرائيلي.

وبحسب التقارير العبرية ، قدمت مصر اقتراحا جديدا للتهدئة في غزة ، يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم، ويشمل أيضا وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، ووقف استهداف الأفراد.

كما ورد أن الاقتراح يتضمن وقفة إنسانية لفتح معبري بيت حانون وكرم أبو سالم وإدخال معدات طبية إلى القطاع.