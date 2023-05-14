ذهبية وبرونزيتان للمنتخب فى بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بإيطاليا

حقق اللاعب كريم محمود على الميداليه الذهبيه فى سباق 200 متر كما حقق اللاعب أحمد شعيب الميدالية البرونزية في سباق ٢٠٠ متر واللاعب عبد الرحمن محمود شبيب الميدالية البرونزية فى الوثب الطويل .

وأصبحت حصيلة مصر حتى حتى كتابة هذه السطور 11 ميدالية منهم 5 ميداليات ذهبية و2 فضية و4 ميداليات برونزية فى ببطولة الجائزة الكبرى لالعاب القوى البارالمبية والتى تقام بايطاليا. والتى تستمر حتى 15 مايو الجارى.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، و معه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى



وقائمة اللاعبون تضم، إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى.