موسوعة جينيس: مصر تحطم الرقم القياسي بأكبر مزرعة نخيل تمور وحوض سحب مياه في العالم

أعلنت كنزي عماد الدفراوي محكم رسمي معتمد لدى موسوعة جينيس أن مصر حطمت الرقم القياسي بأكبر مزرعة نخيل تمور في العالم بمساحة 137 الف كيلومتر مربع ، وأكبر حوض سحب مياه في العالم بكمية 245 ألف متر مكعب.

وأعربت المحكمة ـ في كلمة لها خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ عن سعادتها لوجودها اليوم لإعلان نتائج في محاولتين للتسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية الاولى هي اكبر مزرعة نخيل التمر والثانية أكبر حوض سحب مياه ، مضيفة أن المحاولتين توفرت فيهما كافة الشروط والمتطلبات الخاصة بالموسوعة.

وهنأت محكمة جينيس مصر على هذا الانجاز الرائع ، متمنية لمصر تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في المستقبل القريب .

