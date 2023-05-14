وحدة الناتو الخاصة تختتم تدريب (نوبل جامب) في سردينيا

اختتمت وحدة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ، وهي قوة المهام المشتركة ذات الجاهزية العالية، عملياتها الهادفة لحماية الجناح الجنوبي للحلف والدفاع عنه من خلال تدريب (نوبل جامب 23) .

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحلف الناتو أن تدريب (نوبل جامب 23) جرى في سردينيا بإيطاليا، من 17 ابريل حتى 12 مايو، وضم حوالي 2200 جندي قدمهم سبعة من حلفاء الناتو، هم بلجيكا والتشيك وألمانيا ولاتفيا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج، مع توفير الدعم اللوجستي من إيطاليا كدولة مضيفة.

كما شملت تلك القوات أكثر من 700 جندي ينتمون إلى لواء (بانزرجرينادير) التابع للجيش الألماني، والذي يقود القوات البرية لقوة المهام المشتركة ذات الجاهزية العالية في تدريبات عام 2023.

وتم نشر أنواع مختلفة من المعدات العسكرية الثقيلة، بما يشمل دبابات القتال الرئيسية (ليوبارد 2) من ألمانيا والنرويج، ومركبات (سي في 90) القتالية للمشاة من هولندا، ومدافع الهاوتزر الألمانية ذاتية الدفع.

ونفذت القوات عدة أنشطة من التدريب التكتيكي تحت قيادة القوة المشتركة للحلفاء في نابولي، لضمان استعدادها للرد على أي تهديد.

تجدر الإشارة إلى أن قوة المهام المشتركة ذات الجاهزية العالية تعد جزءًا من قوة الرد التابعة لحلف الناتو، وهي وحدة متعددة الجنسيات قادرة على مواجهة التهديدات البرية والجوية والبحرية بوحدات العمليات العادية والخاصة، كما تمتلك وحدة الرد السريع التابعة لحلف الناتو إمكانيات مميزة لإجراء عمليات دعم السلام وحماية البنية التحتية الحيوية ودعم جهود الإغاثة في حالات الكوارث.

