رئيس وزراء باكستان السابق يدعو إلى التظاهر عقب الإفراج عنه بكفالة

دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أإلى التظاهر عقب الافراج عنه بكفالة

بعدما جرى اعتقاله لفترة قصيرة وما نتج عن ذلك من اضطرابات.

وقال خان في خطاب أذاعه عبر موقع "يوتيوب" مساء أمس أورده راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري - إن "الحرية لا تأتي بسهولة، يجب انتزاعها، ويجب التضحية من أجلها"، داعيا أنصاره إلى النزول للشوارع اليوم وأعلن أنه سيعود يوم الأربعاء المقبل إلى حملته لإجراء انتخابات مبكرة.

كانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد قضت يوم الجمعة الماضية بالإفراج عن عمران خان بكفالة بعد أن رأت أن اعتقاله الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي "غير قانوني"، وأثار اعتقال خان الذي أطيح به في أبريل 2022، احتجاجات عنيفة في كل أنحاء البلاد، وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم توقيف أكثر من 4000 متظاهر خصوصا في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، كما لقى تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم في حوادث مرتبطة بالتظاهرات.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على رئيس حركة "الانصاف" الباكستانية ورئيس الوزراء السابق "عمران خان" بسبب قضية احتيال تتعلق بأراض، مما دفع أنصاره لاقتحام عدد من المباني العسكرية والأصول الحكومية وإضرام النيران فيها.

يذكر أنه تمت الإطاحة بخان من السلطة العام الماضي إثر تصويت برلماني لحجب الثقة عن حكومته، ومنذ ذلك الحين يحشد أنصاره للتظاهر في عدة مدن باكستانية ضد الحكومة الجديدة بقيادة "شهباز شريف"، معتبرا أن إزاحته عن السلطة "غير قانوني".