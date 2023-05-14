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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد: القائمة النسبية بالانتخابات البرلمانية تتعارض مع الدستور

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب 
“مستقبل وطن”، وجميع كوادر الحزب بالمحافظات، الشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة إجراء حوار بين جميع الأحزاب المصرية.

 كما توجه بالشكر لإدارة الحوار وتبنيها قضية  الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، مثمنا استجابة الرئيس الفورية لها.

وأوضح عابد، فى كلمته بالجلسة الأولى للمحور السياسي بالحوار الوطني فى قضية النظام الانتخابي، أن استجابة الرئيس خير ضمانة لانتخابات نزيهة أمام العالم، وتؤكد أن البرلمان المصري رائد وليس مقلدا.

وقال إن الهدف من العملية الانتخابية تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان من خلال مشاركة حقيقية للجميع، لافتا إلى أن البند الخامس من الحوار يتضمن عبارة "مصر أولا" لنجنب مصالحنا جانبا وننظر لمصلحة المواطن الذي ينتظر الكثير من هذا الحوار.

وأكد النائب علاء عابد، أن أي عملية انتخابية فى العالم لا بد أن تحقق 3 شروط، وهي الأيدولوجية الفكرية، والأيدلوجية الجغرافية، والتمثيل المناسب داخل البرلمان، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي بالقائمة النسبية يصطدم بشكل واضح بالمادة ١٠٢ والمادة ٢٤٤ من الدستور بشأن نسبة المرأة والشباب والمسحيين ، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاملين بالخارج والفلاحين ، وهناك  اصطدام كذلك فى المواد ١١'١٢"١٢ من القانون ١٩٨ لسنه ٢٠١٧ الانتخابات فيما يتعلق بالطعن على العملية الانتخابية .

وقال عابد، إن القائمة المغلقة يتوافق عليها الاحزاب وممثلو داخل البرلمان بأكثر من ١٦ حزب وتنسيقية شباب الأحزاب ، موضحا أن التجربة المصرية البرلمانية هي الرائدة فى المنطقة وملهمة للمنطقة المحيطة،  مشددا على أن نظام الفردي والقائمة المغلقة هب الأمثل لأن النسبية تعرضت للطعن عدة مرات من المحكمة الدستورية.

النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب الانتخابات قضية النظام الانتخابي الاستفتاءات

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