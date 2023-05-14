الرئيس السيسي: استصلاح مليون فدان في العوينات وتوشكى.. ونستهدف جذب المواطنين لهذه المناطق

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بإنجاز مشروع شرق العوينات ومصنع البطاطس، في فترة وجيزة قدّرت بنحو عامين.

وأشار الرئيس السيسي ، خلال كلمته في احتفال انطلاق موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، إلى أنّ التخطيط لجلب كثافة سكانية من الدلتا والصعيد إلى شرق العوينات، أمر مهم، خاصة مع وجود فرص عمل.



وأضاف الرئيس السيسي، أنّه حال حدوث أي أزمة في سلاسل التوريد الخاصة بالقمح، تدفع الدولة الثمن سواء بالتكلفة، أو عدم الوفرة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعي لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، متابعا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده، عملنا المشوار الأصعب.. بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان.. من خلال التصنيع الزراعي.. وأتصور العدد يزيد أكثر من كده".

وأضاف الرئيس السيسي،: “حريصون كدولة على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية”.

