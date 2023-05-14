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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل سيستمر تراجع أسعار الذهب؟ وزارة التموين تجيب

تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب

يبحث المواطنون عن أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة بعد التراجع الملحوظ خلال الأيام الماضية، حيث يعد الذهب خزينة استثمار للمصريين في الوقت الحالي.

ويتساءل المواطنون خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد انخفاض اسعار الذهب، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهده الذهب خلال الفترة الماضية.

انخفاض اسعار الذهب 

هل ينخفض الذهب خلال الساعات المقبلة؟

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، إنَّ أسعار الذهب ستشهد انخفاضًا متتاليًا الفترة المقبلة قبل حدوث حالة الاستقرار في سوق الذهب، والناتجة عن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

وأكد فرج أن معدل الانخفاض في سعر جرام الذهب حاليًا بلغ 200 جنيه في الجرام منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء يوم 10 مايو، مشيرًا إلى أنَّ الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا طفيفًا في سعر الجرام، حتى يتمّ حدوث توزان في سعر جرام الذهب في السوق المصرية والأسواق الخارجية للدول الأخرى.

البورصة تعلن أسعار الذهب اليوم عبر موقعها الإلكتروني

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وأضاف فرج أن قرار إعفاء الذهب من الجمارك والرسوم بالحاسم والجريء، مؤكّداً أنَّ سوق الذهب في مصر ما كان لها أن تشهد استقرارًا إلا بصدور هذا القرار والذي ظهرت تبعياته في أول يوم منذ تطبيقه وتستمر التبيعات حاليا في الانخفاض المتتالي قبل حدوث الاستقرار في سعر الجرام.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الأحد 14 مايو 2023، في محلات الصاغة بدون مصنعية، كالتالي:
عيار 21: 2400 جنيه.
عيار 24: 2734 جنيه.
عيار 18: 2057 جنيه.
عيار 14: 1600 جنيه.

انخفاض اسعار الذهب 

سعر الذهب عالميًا بالدولار

استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار اليوم، الأحد، بعد الانخفاض أمس، السبت، بقيمة 16 دولارا بالمقارنة بسعر أونصة الذهب يوم الجمعة الماضي في البورصات العالمية، لتسجل أونصة الذهب حاليًا 2012 دولارًا، وفي حالة الشراء تصل أونصة الذهبة إلى 2011 دولارًا.

سعر جنيه الذهب اليوم 14 مايو 2023

تراجع سعر جنيه الذهب عيار 21 من جديد صباح اليوم، الأحد، بقيمة 240 جنيها في محلات الصاغة، بالمقارنة بسعر الجنيه أمس، السبت، ليسجل الآن بـ 19200 جنيه للبيع، و18800 جنيه للشراء.

انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

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