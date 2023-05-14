الشعب الجمهوري يقترح التمسك بالقائمة المطلقة الائتلافية للنظام الانتخابي

أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن النظام الانتخابي لابد أن يتوافر فيه الشفافية والنزاهة والمساواة وان يتناسب مع عدد الناخبين فى الدائرة .

وقال ابو هميلة، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى، إن حزب الشعب الجمهوري، يقترح التمسك بالقائمة المطلقة الائتلافية بنسبة ٥٠٪ بين الأحزاب لتمثيل الفئات المستثناة كالمرأة وذوي الإعاقة بما يتوافق مع الدستور.

وأوضح أن القائمة المطلقة تسهم فى اختيار كفاءات تستطيع تمثيل الجميع ، وهذا ما نجده فى الانتخابات الفردية او القائمة حتي تتمكن الاحزاب من اختيار كفاءات تمثلها فى البرلمان.

وأضاف: "اليوم يعد عيد في الحياة السياسية بالدولة المصرية ، ولا يوجد نظام انتخابي مثالي وكل نظام له سلبياته وعيوبه، مردفا: " كل دولة تختار النظام الانتخابي الذي يتناسب مع الحالة السياسية والاقتصادية".