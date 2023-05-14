ضبط 3 متهمين بالتعدي على سيدة وزوجها لخلافات على الميراث في المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط 3 متهمين، بينهم سيدة، بعد تعديهم على سيدة وزوجها بالضرب وإصابة الزوجة بجرح طعني في البطن، بسبب خلافات على الميراث، بقرية محلة القصب مركز المحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بوصول سيدة تدعى "ز. ص"، مصابة بجرح طعني بالبطن.





وتبين من الفحص وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها طرف أول وبين أقارب الزوج بسبب خلافات على الميراث، نتج عنها تعدي 3 متهمين من أقارب الزوج عليهم، وإصابة الزوج بجروح متفرقة وطعن الزوجة بسلاح أبيض وإصابتها بجرح طعني بالبطن.

تم ضبط 3 متهمين بينهم سيدة، وتحرير المحضر رقم 17633 جنايات مركز المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.