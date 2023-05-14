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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 متهمين بالتعدي على سيدة وزوجها لخلافات على الميراث في المحلة

ضبط المتهمين بالواقعة
ضبط المتهمين بالواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط 3 متهمين، بينهم سيدة، بعد تعديهم على سيدة وزوجها بالضرب وإصابة الزوجة بجرح طعني في البطن، بسبب خلافات على الميراث، بقرية محلة القصب مركز المحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بوصول سيدة تدعى "ز. ص"، مصابة بجرح طعني بالبطن.
 

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وتبين من الفحص وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها طرف أول وبين أقارب الزوج بسبب خلافات على الميراث، نتج عنها تعدي 3 متهمين من أقارب الزوج عليهم، وإصابة الزوج بجروح متفرقة وطعن الزوجة بسلاح أبيض وإصابتها بجرح طعني بالبطن.

تم ضبط 3 متهمين بينهم سيدة، وتحرير المحضر رقم 17633 جنايات مركز المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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