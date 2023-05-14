بدء تطبيق منظومتى التحول الرقمى والرقابة على خدمات القطاع الوقائي بشمال سيناء

أكد الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، أن مديرية الصحة بدأت في تنفيذ خطة لتطبيق منظومتى التحول الرقمى والرقابة على الخدمات المقدمة بالقطاغ الوقائي على مستوي المنشآت الصحية بمراكز شمال سيناء.

وقال إن تنفيذ هذه الخطة يأتي بناء على توجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بأهمية تيسير وسهولة وصول خدمات الرعاية الصحية المقدمة بمكاتب الصحة والتطغيمات الروتينية للأطفال.

وأشار الدكتور أسامة، إلي ان هناك خطة تدريب للادارات الصحية والوحدات على مستوى المحافظة بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى الأربعاء 24/ 5 / 2023 على أعمال ميكنة التطعيمات.

وأوضح ان الخطة تهدف إلى تطوير البرنامج الإلكتروني، والتحويل الي نظام الميكنه من خلال التدريب بديل للنظام الورقي رؤية مصر 2030م.

وأكد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة على ضرورة الارتقاء بمهارات كافة مقدمي الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية بما يضمن التأكد من سلامة وصحة البيانات بمكاتب الصحة و التطعيمات الروتينية.

التحول الرقمي

من جانبه أوضح محمد عبد المطلب مسؤل التطعيمات مراقب عام الاوبئة بمديرية الصحة، ان هدف البرنامج هو تحقيق أهداف التحول الرقمي في حل جميع المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية، ورفع نسب التغطية لتقليل المرضى والوفيات وحفاظا على الأمن الصحى.



وأضاف أنه يهدف أيضا لضمان التبادل الفوري لاخطارات التطعيم بين جميع مكاتب الصحة فور التسجيل وكذلك اختصار الوصول إلى التقارير الخاصة بالتطعيمات .

