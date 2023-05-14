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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسام راضي: الرئيس السيسي القائد والقدوة والمعلم أرسى قيم حرية الاعتقاد وقبول الاختلاف| فيديو وصور

صدى البلد

حضر السفير بسام راضي سفير مصر في روما مع البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية قداس يوم الاحد من كاتدرائية سان جوفاني بروما التي تستضيف لاول مرة في تاريخها بابا الاسكندرية .

وقد ألقى بسام راضي كلمة بهذه المناسبة ذكر فيها انه كان شاهداً على الدور الوطني والحكمة العميقة في تعامل قداسة البابا مع مختلف المواقف والتحديات بالصورة التي تجعلنا جميعاً نعتز دائماً بدور الكنيسة القبطية جنباً إلى جنب مع الأزهر الشريف كأحد الأعمدة الرئيسية التي ترتكز عليها دولة المواطنة  التي تمارس ثقافة حرية العبادة والاعتقاد وقبول الآخر والمحبة والسلام  تلك المبادئ والقيم الغالية التي أرساها القائد والمُعلم والقدوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيثُ أصبحت تلك القيم دستور عمل ثابت وراسخ للدولة المصرية.

 كما تلى بسام راضي الاية الكريمة من سورة الحجرات التى تدعوا الى التعارف والتعايش بين الشعوب .

وتابع :" يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير".

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