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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق أولي فعاليات برنامج القيادي في محافظة الغربية.. صور

وكيل الشباب والرياضة
وكيل الشباب والرياضة بالغربية

إنطلقت، اليوم، مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالتعاون مع مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي ، فعاليات برنامج الكوادر القيادية تحت شعار "القيادي" ، بمشاركة ١٥٠ ممن تم ترشيحهم من خلال  تسجيلهم بالاستمارة الالكترونية التي أعلن عنها مجلس الشباب المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء .

 

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وأكد ،يسري الديب، وكيل الوزارة، في أولى فعاليات اليوم، أن الدولة تولي اهتماما خاصا بتنفيذ برامج لتدريب الشباب لرفع كفاءتهم وتحسين مستوى الأداء، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية لتطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد، "الديب" أن الشباب هم قاطرة التنمية والدرع الواقي للوطن وترمومتر الأداء لقياس مدى نجاح خطط التنمية التي تضعها الدولة مطالبا الشباب بالمشاركة في الدورات التدريبية والاستفادة منها لرفع كفاءتهم وتماشيا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها.

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وقال، الدكتور محمد شلبي، منسق عام مجلس الشباب المصري بالدلتا، إن من خلال التعاون المشترك مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية تم تنظيم دورات تدريبية من خلال برنامج "القيادى" لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وتوفير التمويل اللازم لها وذلك في خطتها الاستراتيجية لتدريب العاملين على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة لضبط منظومه العمل.

وأشار الدكتور محمد شلبي، إن البرنامج يتناول  عدة دورات  تدريبيه هامة وتشمل على، اليوم الأول  يتضمن البرنامج حول  " القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثاني لتولى القيادة " ويحاضر بها الأستاذ الدكتور حمدى شعبان نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق .

وتطرق الدكتور حمدي شعبان الي عدد من النقاط الهامة خلال حديثة عن القيادة وإعداد الصف الثاني، فقد أشار إلى حرص فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يتولى الشباب المناصب القيادية وذلك ما حدث علي أرض الواقع، ونحن نرى الآن الشباب يصنع المستحيل بأختراعات وأبتكارات واعمال تفوق الخيال.

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وأكد أن هذه الدورات التدريبية تعمل على رفع مهارات العاملين بها بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة والتي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة التغيرات الحالية، مع الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق كما وجة الشباب، عندما تأتي الفرصة تبذل الجهود والقدرة على العمل لحتقيق النهضة التنموية للبلد، كما تطرق في حديثة الي كيف تكون قائداً نجاحاً؟ وما هي الصفات؟ وكيفية التعامل مع الأزمات؟

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستمارة الالكتروني الاستثمار التحالف الوطني التنموي التحالف الوطني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور محمد ممدوح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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