المستشار الألماني يجدد دعم بلاده لأوكرانيا في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز مرة أخرى للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعم ألمانيا لبلاده “طالما كان ذلك ضروريا ”.



وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاتهما الثنائية في برلين اليوم الأحد، قال شولتز إن ألمانيا التزمت الآن بمبلغ 17 مليار يورو كمساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا .



وأضاف شولتز: "لدينا علاقات وثيقة ستربط بلادنا لعقود في مواجهة الإرهاب [الروسي]، نقترب من بعضنا أكثر"، حسبما أورد الموقع الرسمي لشبكة /دويتشه فيله/ الألمانية .



وقال المستشار الألماني: "نحن لا ندعم أوكرانيا بالطرق الإنسانية فقط ولكن أيضا سياسيا وماليا وبتوريد الاسلحة"، كؤكدا أن "روسيا يجب أن تحاسب على الجرائم التي ارتكبتها " .



كما أعرب شولتز عن سعادته بالقيام بزيارة برفقة زيلينسكي في وقت لاحق اليوم إلى مدينة آخن بغرب ألمانيا حتى يحصل الرئيس الأوكراني على جائزة شارلمان التي تُمنح لجهود التكامل الأوروبي.



من جانبه، قدم زيلينسكي الشكر لألمانيا على "دعم شعبنا ... لكل حياة أنقذتها".



وقال الرئيس الأوكراني إن شولتز "أظهر القيادة التي أعطتنا جميعا الفرصة لجعل العالم مكانا أكثر أمانا".



وأضاف زيلينسكي أن بلاده تريد إنهاء الحرب لكنه أصر على أنها يجب أن تحقق "سلاما عادلا ومنصفا"، مضيفا أن وحدة أراضي أوكرانيا لا تقل أهمية عن دولة أخرى.

