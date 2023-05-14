موسكو تعلن مقتل قادة في الجيش الروسي على الجبهة بأوكرانيا

أفادت وكالة أنباء أسوشيتيد فرانس برس في نبأ عاجل أن موسكو أعلنت مقتل قيادات من الجيش الروسي علي الجبهة.

وجاء في النبأ العاجل، موسكو تعلن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا.

وأصيب ما لا يقل عن 21 شخصًا في الهجمات الروسية على المنطقة الغربية الأوكرانية، وفقًا لمسئولين محليين أوكرانيين اليوم، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وزعم نائب رئيس الإدارة العسكرية سيرهي تيورين أن روسيا هاجمت مرة أخرى خميلنيتسكي بطائرة مسيرة قصفت إحدى منشآت البنية التحتية الحيوية في المنطقة الواقعة خارج المستوطنات.

وقال تيورين إن هناك بعض الأضرار التي لحقت في الهجوم، حيث تضررت المؤسسات التعليمية والطبية والثقافية والمباني الإدارية والمنشآت الصناعية والمباني السكنية.

بينما قال سلاح الجو الأوكراني، إن نظام الدفاع الجوي التابع له اعترض 17 طائرة مسيرة روسية من أصل 21.