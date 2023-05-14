الإصلاح والنهضة: ندعم نظام القائمة النسبية المفتوحة لتحقيقها عددا من الأهداف المنشودة

قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني من المحطات الهامة للتنمية السياسية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك رؤية وطنية ينجم عنها تحقيق الرضا الشعبي.

وتابع أن تحقيق رضا المواطن في هذه المرحلة الفارقة أمر هام، وبالتالي يجب ارتباط النظام الانتخابي بعدد من الأشياء وهي التنمية السياسية وأيضا رضا المواطن، معقبا: "عايزين نظام انتخابي ينمي الحياة الحزبية والسياسية وينقل حالة الحوار من الأحزاب إلى الشارع".

وأردف: “النظام الذي يحدده يجب أن يتوفر به عدد من السمات، مطالبا بضرورة أن يعبر عن الواقع لحل إشكاليات متعلقة بالأمن القومي المصري والنظام الاقتصادي، والرضا الشعبي”.

واختتم: ندعم نظام القائمة النسبية المفتوحة لتحقيقها عددا من الأهداف المنشودة.