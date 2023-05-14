"الشباب والرياضة" تواصل تنظيم فعاليات رواق الأزهر للنشء والأسر المصرية

واصلت وزارة الشباب والرياضة ( الادارة المركزية لتنمية النشء) من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، تنظيم فعاليات رواق الأزهر بالتعاون مع الازهر الشريف داخل مراكز الشباب بجميع المحافظات.

ويهدف الرواق إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطه ، والرد على الأسئلة والإستفسارات المختلفة التى ترد فى أذهان النشء والشباب والأسر المصرية.

وتضمنت فعاليات الرواق موضوع أهمية معرفة وفهم أسماء الله الحسنى ، أقسام أسماء الله الحسنى ، ثمرات وفوائد نستخلصها من أسماء الله الحسنى مثل التواضع وعدم التكبر ، مراقبة الله فى كل الاحوال ، التفاؤل وعدم اليأس ، وغيرها من الفؤاد العظيمة .

ويتناول الرواق داخل مراكز الشباب في كل أسبوع قضية من القضايا التى تهم النشء والشباب والاسر المصرية ومعالجتها ، ويتم بمعايشة حقيقية من الوعاظ داخل مراكز الشباب .

جدير بالذكر أن تنفيذ الرواق يأتى في ضوء التحول الذي شهدته مراكز الشباب خلال الآونة الأخيرة لتصبح مراكز خدمة مجتمعية جاذبة للنشء والشباب ، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمجتمعات المحيطة بها وللأسرة المصرية بوجه عام في شتي المجالات التثقيفية والمجتمعية والشبابية والرياضية والتنموية.