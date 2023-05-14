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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

في ذكراه الـ 101|

حسونة النواوي.. 5 أسرار لا تعرفها عن شيخ الجامع الأزهر

الشيخ حسونة النواوي
الشيخ حسونة النواوي

توافق اليوم 24 من شوال 1444 هجريا، الـ 14 من مايو 2023، ذكرى الشيخ حَسُّونة النواوي الحنفي، شيخ الجامع الأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية الأسبق.

وسلط مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن مشروعه التثقيفي "قدوه" الضوء على أبرز المحطات في مسيرة الشيخ حَسُّونة النواوي الحنفي.

مولده ونشأته

ولد الشيخ حسونه ابن عبد الله النواوي الحنفي -رحمه الله- بقرية نواي مركز ملوي بمحافظة المنيا سنة 1255هـ/ 1839م.

حفظ القرآن الكريم، والتحق بالأزهر الشريف، وأخذ عن كبار مشايخه، حتى حصل على شهادة العَالمية، ونال إعجاب مشايخه ومعلميه.

مسيرته العلمية

تتلمذ الشيخ حسونة النواوي على يد عدد من علماء الأزهر الأجلاء منهم الشيخ الأنبابي، والشيخ عبد الرحمن البحراوي، والشيخ علي خليل الأسيوطي، وغيرهم.

ثم اشتغل بالتدريس في جامع قلعة محمد علي، إلى جانب التدريس بالجامع الأزهر، ودرَّس الفقه الحنفي وألَّف كتابًا في الفقه وتقرر تدريسُه على الطلاب، ولِسعَة علمه وعظيم مكانته؛ انتُدب للتدريس في كلية دار العلوم، ومدرسة الحقوق -كلية الحقوق حاليًّا-.

ومن أهم مؤلفات الشيخ حسونة النواوي كتاب: «سُلم المسترشدين في أحكام الفقه والدين»، وقد حاز الكتابُ شهرةً كبيرةً حيث جمع فيه الأصول الشرعية مع الدقائق الفقهية، لذلك تقرر تدريسه بالمدارس الأميرية.

ثم عُين الشيخ النواوي وكيلًا للأزهر في عهد الشيخ الأنبابي، ولما قَدَّم الشيخُ الأنبابي استقالته من مشيخة الأزهر عام 1313هـ عُين الشيخ حسونة النواوي شيخًا للأزهر خلفًا له، وبعد وفاة المفتي الشيخ محمد المهدي العباسي تولَّى الشيخ النواوي منصب الإفتاء إلى جوار مشيخة الأزهر، فكان ضمن مجموعة قليلة من العلماء الذين جمعوا بين مشيخة الأزهر والإفتاء، كما كان عضوًا في مجلس شورى القوانين «البرلمان».

وبعد استقالة الشيخ حسونة النواوي من منصبه وتولِّي المشيخة أربعةُ علماء بعده؛ صدر قرارٌ خديوي بتعيينه شيخًا للأزهر مرة أخرى عام 1324هـ، ثم لم تكتمل ثلاث سنوات حتى استقال من منصبه عام 1327هـ؛ ليتفرغ للعلم والتعليم.

وخلال الفترة التي تولاها الشيخ النواوي مشيخة الأزهر الشريف حرص على تطور علوم الأزهر الشريف، وتشجيع طلابه في كافة المجالات، كما أنشأ الرواق العباسي بالجامع الأزهر، وجَمَع مكتبات الجامع الأزهر في مكتبة واحدة.

وفاته 

بعد حياة مليئة بالعلم والتعلم والعمل لرفعة الدين والوطن؛ لحق الشيخ حسونة النواوي بالرفيق الأعلى في صباح يوم الأحد 24 من شوال سنة 1343 هـ.

جوانب القدوة في شخصيته

من خلال التعريف بسيرة الشيخ حسونة النواوي، يمكننا الوقوف على أبرز جوانب القدوة في شخصيته، وهي:

الاجتهاد في طلب العلم وتحصيله.

العناية بطلبة العلم وتحفيزهم.

العمل للدين، والسعي في خدمة الأزهر الشريف.

تحمل المسؤولية وأداء الواجبات على أكمل وجه.

الإيجابية والسعي للتنمية والتطوير.

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